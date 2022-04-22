Мяч теперь на стороне Киева: Кремль о разговоре Путина с Зеленским
Foto: AP/Scanpix/LETA

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время состоявшегося ранее телефонного разговора с Путиным призвал российского лидера поговорить напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Путин в ответ сказал, что подобная возможность "зависит от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей" и обвинил украинскую сторону в "непоследовательности" и в том, что "та не готова искать взаимоприемлемые решения".

На этой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия передала Украине документы в рамках переговорного процесса, и что мяч теперь на стороне Киева.

Зеленский позднее заявил, что никаких документов украинская сторона не получала.

Глава Евросовета призвал Путина в преддверии Пасхи гарантировать безопасную эвакуацию людей из осажденных городов.

На это Путин рассказал Мишелю о "принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей".

Европейских лидеров Путин обвинил в том, что те "потворствуют откровенной русофобии, проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах".

Как говорят украинские власти, последние несколько дней срывается эвакуация мирных жителей из осажденного Мариуполя из-за отсутствия соглашения с Россией.

Прокомментировал Путин и предложение российского минобороны украинским военным, защищающим "Азовсталь", сдаться. По словам Путина, "киевский режим не позволяет находящимся на "Азовстали" военным воспользоваться возможностью сложить оружие".

Как ранее говорили украинские военные, принимать предложение России о сдаче в плен в обмен на сохранение жизни они не намерены.

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