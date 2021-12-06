Мьянма: Аун Сан Су Чжи получила четыре года тюрьмы по первому приговору
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Свергнутый лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи приговорена к четырем годам тюремного заключения. Это первый приговор в серии дел, по которым она может быть приговорена к пожизненному заключению.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

76-летняя Аун Сан Су Чжи признана виновной в подстрекательстве к расколу в обществе и нарушении ковидных ограничений, введенных в соответствии с законом о стихийных бедствиях.

В общей сложности Аун Сан Су Чжи предъявлено 11 обвинений. Она не признает вину. Ее сторонники считают процесс политически мотивированным.

В правительстве Мьянмы Аун Сан Су Чжи занимала пост государственного советника. До прихода к власти в 2016 году она была влиятельным оппозиционным политиком и правозащитницей, подвергалась нападениям и репрессиям, около 15 лет провела под домашним арестом. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а годом ранее — премия "За свободу мысли" имени Сахарова.

С февраля этого года, когда военные устроили переворот в Мьянме, свергнув избранное гражданское правительство и задержав его лидеров, Аун Сан Су Чжи снова находится под домашним арестом.

Пока неясно, будет ли она отправлена в тюрьму и когда.

Вин Мьин, бывший президент и ее партийный союзник, также был приговорен к четырем годам тюремного заключения, сообщил источник агентства Reuters.

После переворота и свержения демократически избранного правительства страна была парализована протестами, их подавление привело к человеческим жертвам и усилению нестабильности, отмечает Reuters.

Международное сообщество осудило насилие в Мьянме, западные государства потребовали освобождения Аун Сан Су Чжи и других политзаключенных.

Аун Сан Су Чжи также обвиняют в коррупции, нарушении закона о государственной тайне и других правонарушениях.

Судебный процесс, который проходит в столице страны Нейпьидо, закрыт для средств массовой информации.

Суть обвинений из первого приговора Аун Сан Су Чжи состоит в следующем: в первом случае ей вменили нарушение антиковидных ограничений за то, что она помахала группе сторонников во время прошлогодней избирательной кампании (хотя и была при этом в защитной маске).В другом случае ей инкриминировали подстрекательство к беспорядкам из-за заявления с призывом противодействовать путчистам. Это заявление было обнародовано партией Сан Су Чжи уже после того, как ее взяли под стражу.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба

Tags

Политика
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта