Мьянма: полиция открыла огонь по демонстрантам, протестующим против переворота. Есть убитые и раненые
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В воскресенье утром полиция Мьянмы начала стрелять боевыми патронами по демонстрантам, которые выступают против власти военных, совершивших в стране переворот. Сообщается, что по меньшей мере трое участников акций протеста убиты, несколько человек получили ранения.

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В течение выходных демонстрации проходят во многих городах Мьянмы. Как передает агентство Франс пресс, в юго-восточном городе Тавой полицейские открыли по людям огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.

Сообщается также о стрельбе в крупнейшем столице страны Янгоне. По данным Рейтер, здесь полиция применила боевые патроны, поскольку демонстрация продолжалась, несмотря на слезоточивый газ и взрывы светошумовых гранат.

"Полиция начала стрелять сразу после того, как мы собрались, - сказал Франс-пресс один из участников акции протеста, учитель начальной школы. - Никаких предупреждений не было. Некоторых ранило, а некоторые учителя прячутся в соседних домах".

Рейтер сообщает со ссылкой на врачей, что по меньшей мере один участник демонстраций в Янгоне получил ранения в область грудной клетки и скончался.

Не исключено, что число убитых может вырасти. Врачи и местные чиновники сообщили агентству Франс-пресс, что в общей сложности погибли шесть демонстрантов, источники Рейтер говорят о семи жертвах. Это означает, что воскресенье стало самым кровавым в Мьянме днем после путча, произошедшего 1 февраля.

Некоторые пользователи социальных сетей пишут, что число убитых достигает 20 человек, однако эти данные не подтверждены.

"Нас не поставить на колени"

Некоторые демонстранты скандировали лозунги и пели, другие сооружали баррикады. "Если они пойдут на нас, мы восстанем. Если на нас нападут, мы будем защищаться. Нас не удастся поставить на колени перед военными сапогами", - цитирует Рейтер одного из протестующих.

Полицейские также разгоняют массовые протесты в Мандалае, втором по величине населенном пункте Мьянмы, а также в городах Лашо и Пегу.

Массовые акции протеста по всей Мьянме проходили и в субботу, их также разгоняли с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат, полиция делала предупредительные выстрелы в воздух. По данным государственного телевидения Мьянмы, в течение субботы было арестовано более 470 человек.

Массовые демонстрации против свержения гражданских властей Мьянмы не утихают с начала февраля, когда военные вывели на улицы солдат и сорвали первую сессию нового парламента. Армия поместила гражданских руководителей страны, в том числе фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, под домашний арест и ввели чрезвычайное положение сроком на год. Кроме того, установлен комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах.

Вначале полицейские применяли для разгона демонстрантов только слезоточивый газ и резиновые пули, однако в последние недели они в некоторых случаях открывают огонь из огнестрельного оружия.

Около недели назад во время демонстраций в Мьянме была убита 20-летняя девушка, а затем от пуль погибли еще двое протестующих. Агентство Рейтер сообщает, что общее число убитых в Мьянме за время протестов составляет пять человек. По данным армии страны, погиб также один сотрудник полиции.

Оппозиция также призывает людей к всеобщей забастовке с требованием отстранить военных от власти и немедленно освободить Аун Сан Су Чжи и руководство ее "Национальной лиги за демократию".

Су Чжи взяли под стражу, ее обвиняют в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций, в нарушении закона об импорте, а также закона о предотвращении стихийных бедствий.

Армия Мьянмы обещает провести новые парламентские выборы и утверждает, что результаты предыдущего голосования, в котором победила "Национальная лига за демократию", были подтасованы. При этом убедительных доказательств фальсификаций она не предоставляет и не называет дату новых выборов.

Увольнение посла в ООН

В субботу по решению военных властей страны был уволен посол Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун. Причиной стал призыв дипломата "использовать все необходимые средства", чтобы прекратить правление военных. Государственное телевидение заявило, что Чжо Мо Тун "предал нашу страну", а также "злоупотребил властью и обязанностями посла".

Однако дипломат заявил агентству Рейтер, что не отказывается от своих убеждений. "Я решил бороться, пока могу", - сказал Чжо Мо Тун.

Мьянма управлялась военными режимами с 1962-го по 2011 год. В 1988 году в ходе подавления протестов были убиты около 3 тыс. человек, а в 2007-м - порядка 30.

В 2011 году военные под международным давлением инициировали постепенный переход к демократии, но оставили за собой 25% мест в парламенте и контроль над силовыми ведомствами.

На всех проводившихся с того времени выборах побеждала партия Аун Сан Су Чжи, которая более 30 лет оставалась признанным лидером борьбы за демократию.

На выборах в ноябре прошлого года партия Аун Сан Су Чжи - "Национальная лига за демократию" - победила с большим преимуществом, набрав достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

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