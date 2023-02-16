Мюнхенская конференция-2023: чего ожидать по Украине

Значение нынешней Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается в пятницу, 17 февраля, и продлится до 19 февраля, трудно переоценить. Главный западный форум по внешней политике и политике безопасности проходит за считанные дни до первой годовщины вторжения России в Украину. Десятки лидеров стран, политиков, военных, дипломатов и экспертов соберутся в гостинице Bayerischer Hof ("Баварский двор") и на других площадках, чтобы обсудить ситуацию в мире. Нынешняя конференция станет премьерой для ее нового председателя — Кристофа Хойсгена, бывшего советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего главы миссии Германии при ООН.

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Хойсген прекрасно знает ситуацию в Украине, он был участником переговоров по Донбассу в Минске в 2015 году. В отличие от своего предшественника Вольфганга Ишингера, нынешний глава форума выступает с более жесткой критикой России и поддерживает просьбы Киева о поставках боевых самолетов из стран НАТО. Правительство ФРГ заявило, что об этом речь не идет, во всяком случае — пока.

Речь Зеленского в день открытия конференции

Война в Украине станет главной темой Мюнхенской конференции с первых минут. Форум откроет президент Украины Владимир Зеленский, который, как ожидается, выступит по видеосвязи и ответит на вопросы. В предыдущие годы Зеленский приезжал в Мюнхен лично, как и его предшественники.

Сразу после этого запланирована речь канцлера ФРГ Олафа Шольца, а вслед за ним — президента Франции Эмманюэля Макрона. В этом новизна, раньше политические тяжеловесы выступали по субботам.

Для Шольца это уже вторая Мюнхенская конференция в качестве главы правительства, но она особенно важна для него на фоне анонсированного увеличения западной военной помощи Киеву, включающей немецкие танки "Леопард 2", и заявлений о стремлении Берлина играть более активную роль в обеспечении безопасности в Европе. После нападения России на Украину Шольца критиковали за сдержанность в вопросе о поставках оружия Киеву. Сегодня Германия входит в тройку стран-лидеров.

Как ожидается, в субботу основное внимание будет приковано к выступлениям вице-президента США Камалы Харрис и британского премьера Риши Сунака. Их страны — главные поставщики вооружений в Украину, год назад они предупредили Киев о предстоящем нападении и начали поставки, которые помогли Украине отразить первый удар.

Россию представляют оппозиционеры

Кроме того, во второй день форума министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в панельной дискуссии со своими коллегами из Германии — Анналеной Бербок и США — Энтони Блинкеном. Украину на конференции представляет, возможно, самая большая делегация за всю историю форума, включая министра обороны Алексея Резникова и других политиков.

Российской правительственной делегации не будет, как и в 2022 году. Ранее ее традиционно возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров. На этот раз на форум приглашено рекордное количество российских оппозиционеров и активистов — от Гарри Каспарова и Михаила Ходорковского до Дмитрия Гудкова, Владимира Милова, Юлии Навальной и Жанны Немцовой. Дискуссия о будущем России запланирована на поздний вечер субботы.

На Мюнхенской конференции не принимаются решения, это дискуссионный форум, но на полях и на этот раз пройдут двусторонние встречи.