На аукционе в Лондоне флисовую кофту Зеленского купили за 110 тысяч долларов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

На аукционе в Лондоне, где собирали средства на гуманитарную помощь Украине, за £90 тысяч ($110 тыс) с молотка ушла флисовая кофта президента Украины Владимира Зеленского.

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Британский премьер-министр Борис Джонсон лично присутствовал на аукционе и произнес речь.

Сразу после начала российского вторжения в Украину пользователи соцсетей и СМИ стали обращать внимание на неформальный стиль Зеленского, в котором вел стримы из осаждаемого Киева. Чаще всего украинский президент появлялся в футболке и флисовой кофте цвета хаки.

В этой же кофте он был запечатлен во время прогулки по Киеву вместе с Джонсоном.

Перед началом торгов, которые состоялись в лондонской галерее Тейт Модерн, к собравшимся по видеосвязи обратился сам Зеленский. Он поблагодарил Великобританию за помощь Украине, а премьера Джонсона, посетившего его в Киеве, он назвал “храбрым Борисом”, сообщает издание The Telegraph.

Флисовая кофта "а-ля Зеленский" - популярный лот и на интернет-аукционе Ebay, где она продается по гораздо более доступной цене.

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BBC News Русская служба:

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