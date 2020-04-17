На авианосце ВМС Франции — более тысячи зараженных коронавирусом

Вирус SARS-CoV-2 выявлен у 1081 военнослужащего из 2300 на авианосце "Шарль де Голль", сообщила министр вооруженных сил Франции. Корабль ВМС Франции прибыл в Тулон после трехмесячного похода.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 на авианосце ВМС Франции "Шарль де Голль" подтверждено у 1081 военнослужащего из 2300. Об этом министр вооруженных сил республики Флоранс Парли сообщила парламенту в пятницу, 17 апреля. По ее словам, 24 военнослужащих находятся в больницах, один из заболевших помещен в отделение интенсивной терапии.

О первых случаях заражения на корабле стало известно в начале апреля. Авианосец был отозван из трехмесячного похода после появления у моряков симптомов заболевания Covid-19, вызываемого вирусом, и пришвартовался в Тулоне. Министр назвала ошибочными предположения о том, что капитан авианосца хотел прекратить миссию после остановки в Бресте в середине марта.

Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 140 000 человек. Первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США. По данным американского Университета имени Джонса Хопкинса, во Франции вирус подтвержден у более 147 000 человек. С 17 марта в стране действуют ограничительные меры.