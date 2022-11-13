На авиашоу в Далласе столкнулись самолеты Второй мировой войны: шесть погибших

Шесть человек погибли, когда два самолета времен Второй мировой войны столкнулись в воздухе на авиашоу в американском Далласе (штат Техас), сообщили официальные лица мероприятия.

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Трагический инцидент случился в субботу, 12 ноября. Местные судмедэксперты подтвердили, что погибли шесть человек. Окружной прокурор округа Даллас Клей Дженкинс добавил, что опознание погибших продолжается.

Федеральное авиационное управление сообщило, что Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись в воздухе во время авиашоу, организованного в честь Дня ветеранов США.

На нескольких видео очевидцев, размещенных в социальных сетях, можно увидеть, как истребитель врезается в бомбардировщик и затем оба самолета падают на землю, вызвав большой шлейф пламени и дыма.

Безопасность на авиашоу, особенно с участием исторических самолетов, уже давно вызывает беспокойство, информирует агентство AP.

В 2011 году 11 человек погибли в Рино (штат Невада), когда самолет P-51 Mustang, использовавшийся во время Второй мировой и Корейской войн, врезался в зрителей.

А в 2019 году в Хартфорде (штат Коннектикут), разбился бомбардировщик, унесший жизни семи человек.

Национальный совет по безопасности на транспорте США объявил, что с 1982 года он расследовал 21 аварию с участием бомбардировщика времен Второй мировой войны. В этих авариях погибло 23 человека.