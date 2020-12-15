На базе США в Германии сработал сигнал тревоги из-за учений ВМФ России
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во время пусков межконтинентальных баллистических ракет с российской подлодки в субботу на авиабазе Рамштайн в Германии, где находится штаб Командования ВВС США в Европе, сработала ложная тревога об угрозе ракетного удара, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона.

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По их словам, "из-за объявленной тревоги на авиабазе Рамштайн в течение нескольких минут была неопределенность, пока не прозвучал сигнал отбоя".

По предварительной данным, автоматическое срабатывание тревоги могло произойти после фиксации американским разведывательным спутником пусков сразу четырех межконтинентальных баллистических ракет с российской подводной лодки из подводного положения в Охотском море.

Командование ВВС США в Европе официально подтвердило инцидент на авиабазе Рамштайн, персонал которой получил компьютерное оповещение. Тревога также объявлялась на базе по громкоговорителям.

По словам американских военных, они были в курсе, что российская сторона, согласно стандартным процедурам, распространила предупреждение о закрытии района в связи военными учениями. Стратегическое командование США смогло быстро подтвердить, что ракеты не представляли угрозы, поэтому неясно, что вызвало срабатывание тревоги, отметили они.

Один из представителей Пентагона сказал телеканалу, что инцидент вызывает обеспокоенность, поскольку всегда есть возможность для ошибки на фоне напряженности в отношениях с Россией. Однако на этот раз не было никаких данных об угрозе, подчеркнул он.

По сообщению Минобороны России, стратегическая подводная лодка "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота РФ 12 декабря осуществила из Охотского моря учебный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава". Он выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

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Интерфакс

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Интерфакс

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