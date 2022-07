На Ближнем Востоке может появиться своя версия НАТО. Зачем это нужно и насколько возможно?

В преддверии намеченного на середину июля саммита стран Ближнего Востока в саудовском городе Джедда, куда собирается Джо Байден, в мире снова заговорили о возможном создании ближневосточного аналога НАТО — сдерживающего военного союза, призванного сохранять стабильность в регионе и, главным образом, противостоять Ирану.

В саммите примут участие страны Персидского залива, Иордании, Египта и Ирака. Стоит ли вопрос об альянсе в повестке саммита, доподлинно неизвестно, но события последних недель указывают на его актуальность и позволяют делать некоторые выводы.

На этой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что под эгидой США в египетском Шарм-эш-Шейхе состоялись тайные переговоры представителей командования Египта, Иордании, Израиля, Саудовской Аравии и Катара.

Как сообщил источник, близкий к переговорам, эту встречу можно считать начальным этапом в разработке "стратегии защиты от общей угрозы".

