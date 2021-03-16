На большей части территории Литвы со вторника сняты ограничения мобильности

В Литве три месяца действовал запрет на мобильность внутри страны, со вторника этот запрет снят на большей части территории страны. Однако, по решению правительства Литвы до конца марта ограничения сохранятся в 16 муниципалитетах.

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До 1 апреля сохраняется запрет на мобильность между Биржайским и Купишским районами, Клайпедой, Мариямполе, Паневежисом и Паневежским районе, Шальчининским, Ширвинтским районами, Швенченским, Тракайским, Утенским, Варенским районами, Вильнюсом и Вильнюсским районом, Висагинасом.

При этом остается в силе разрешение на мобильность между кольцевыми муниципалитетами. Ограничения продлили в тех муниципалитетах, где за последние 14 дней количество новых случаев Covid-19 на 100 000 жителей составило 200 у больше. Напомним, что запрет на мобильность в Литве был введен 16 декабря 2020 года.