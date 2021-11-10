На части территории Литвы вступил в силу режим ЧП: что меняется

В связи с критической ситуацией на границе с Беларусью по причине массового скопления иностранцев с ночи среды вступило в силу чрезвычайное положение (ЧП).

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Сейм ввел режим ЧП на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на пять километров вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Медининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе. ЧП введено по предложению правительства. Это первое ЧП в истории Литвы после восстановления независимости. "Чрезвычайное положение - это инструмент со своими алгоритмами, который не был использован в практике нашего независимого государства", – заявила во вторник в Сейме премьер Ингрида Шимоните, представляя предложение.

С введением ЧП ограничено движение транспортных средств в приграничной зоне без разрешения пограничников, действует запрет на въезд на эту территорию для граждан, за исключением местных жителей, а также тех жителей, у кого на этой территории есть недвижимость и подтверждающие это документы. На территории, где вводится ЧП, специальные службы могут проверять транспортные средства и лиц, их вещи на предмет незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ, они могут задерживать нарушителей закона, здесь также будут запрещены собрания.

Во время действия ЧП попавшим в Литву и расселенным здесь мигрантам ограничат права на переписку, телефонные разговоры и тому подобное, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Правительство предложило Сейму ввести ЧП на границе с Беларусью из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралось несколько тысяч мигрантов. В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.