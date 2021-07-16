На четырех пляжах Эстонии обнаружен холерный вибрион

Департамент здоровья Эстонии выявил на пляжах Харьюмаа, Сааремаа, Хийумаа и Пярнумаа холерный вибрион. Эти бактерии нетоксичны, но все же опасны для людей со слабым здоровьем, предупреждает Err.ee.

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Штаммы холерного вибриона могут у 2-3% людей вызывать рвоту, понос, привести к инфицированию ран, воспалению ушей и кожи, а также нагноениям. В первую очередь они опасны для людей с ослабленным иммунитетом и купальщиков со ссадинами или язвами на коже.

Департамент приступил к исследованию вибрионов в 2019 году. Согласно проанализированным пробам морской воды, вибрионы есть на всех пляжах Эстонии, но больше всего их на пляжах Штромка и Пирита в Таллинне и пляже Паралепа в Хаапсалу.

По словам заведующей отделом гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэны Альбрехт, распространение передающихся через воду микроорганизмов становится все актуальнее. Это связано с потеплением климата, а также открытостью мира и все более интенсивным передвижением водного транспорта и людей.

Одним из видов, численность которого может возрасти в Балтийском море, являются вибрионы. "Из-за нынешнего особенно жаркого лета подобные условия роста сохранялись в течение долгого периода, на данный момент выявлено три случая вибриоза у людей. В других странах Балтийского моря, например, Швеции и Финляндии, картина похожая", — рассказала Альбрехт.