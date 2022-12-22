На единственном в российском флоте авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел пожар

На единственном в России авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", который в настоящее время находится на ремонте Мурманске, вновь произошел пожар, сообщили в четверг, 22 декабря, российские СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб. По его словам, с крейсера было эвакуировано 20 человек, никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.

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Два года назад — в декабре 2019 года — на борту "Адмирала Кузнецова", стоящего на ремонте в доках завода "Звездочка" в Мурманске, также произошел пожар. Тогда погибли два человека, еще 14 пострадали. Годом ранее — в октябре 2018 года — затонул плавучий док, где на ремонте находился "Адмирал Кузнецов", крейсер получил пятиметровую пробоину.

"Адмирал Кузнецов" был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В 2017 году было решено отремонтировать и модернизировать корабль, работы на тот момент оценивались как минимум в 20 млрд рублей, что, как отмечалось, дороже, чем постройка нового корвета. Предполагалось, что в 2021 году корабль вернется в состав флота, но из-за целой серии происшествий эти сроки сдвинулись. Затраты на ремонт крейсера с учетом повреждений, полученных им на заводе "Звездочка", не разглашались. О новых сроках завершения работ также ничего не известно.