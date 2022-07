На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено покушение, у него остановка сердца (ДОПОЛНЕНО)

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в критическом состоянии в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе выступления на предвыборном митинге в городе Нара в центральной части страны в пятницу, 8 июля. Согласно сообщениям японских СМИ, Абэ выстрелили в спину из дробовика.

67-летний политик получил тяжелое ранение, по дороге в больницу у него остановилось сердце и дыхание, врачи борются за его жизнь. Японское телевидение опубликовало видео, на котором Абэ выступает с предвыборной речью возле вокзала, затем раздаются два выстрела, Абэ падает на землю, он окровавлен и хватается за грудь, к нему бегут охранники.

Полиция задержала предполагаемого стрелка — 42-летнего бывшего бойца морских сил самообороны Японии. Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокацу Матсуно, комментируя покушения на Абэ, заявил, что "с таким варварством мириться невозможно".

