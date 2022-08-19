12 человек погибли в результате мощных ураганов, пронесшихся по регионам центральной и южной Европы. Шторм и ураган пришли на европейский континент вслед за аномальной жарой и засухой, продлившейся здесь несколько недель.

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По последним данным, сильный шторм унес жизни по меньшей мере троих детей. Жертвами ураганов стали жители Италии и Австрии, а также французского острова Корсика. В основном смертельные случаи связаны с падением деревьев.

На Корсике порывы ветра, достигавшего скорости 224 км/ч, вырвали с корнем деревья, повредили передвижные дома-фругоны и разрушили палаточные стоянки. Местные власти сообщили о смерти 13-летней девочки — ее убило деревом, упавшим на территорию кемпинга.

В результате падения дерева на Корсике погиб 46-летний мужчина. Еще одна женщина скончалась после того, как в ее машину врезалась крыша пляжного домика, сорванная ветром. Еще двое (мужчина и женщина) погибли, находясь в море, в общей сложности 20 человек получили ранения разной степени тяжести.

Из-за риска ухудшения ситуации почти 13 тысяч человек были эвакуированы из палаточных городков, однако в пятницу утром местные власти заявили, что ночь прошла относительно спокойно.

Местные жители рассказали, что шторм и ураган застали их врасплох: никаких предупреждений от властей не поступало.

"Мы никогда не видели столь сильных ураганов, как этот, можно подумать, что это тропический шторм", — рассказал агентству Reuters владелец ресторана на Корсике Седрик Белл.

В Австрии упавшими деревьями убило двух девочек, четырех и восьми лет. Инцидент произошел в южном регионе Каринтия. Мэр региона заявил, что пострадавшая от урагана территория похожа "на поле боя".

В Италии мужчина и женщина стали жертвами упавших деревьев в регионе Тоскана. Сильные ветра пронеслись через Венецию, срывая зонтики с местных кафе на площади Святого Марка и сбивая кирпичную кладку с колокольни собора.

В результате урагана пострадали морские курорты в Тоскане и на севере Лигурии. Региональный лидер Тосканы Эудженио Джани опубликовал видео, на котором видно, как колесо обозрения выходит из-под контроля из-за сильного ветра в Пьомбино.

В Испании по-прежнему не стихают лесные пожары: остановить возгорания, вспыхнувшие в результате аномальной жары, не могут даже проливные дожди.

За этот год Испания пострадала от 400 лесных пожаров из-за высокой температуры и длительных засушливых периодов, опустошивших более 280 тыс. гектаров земли — в три раза больше, чем в 2021 году.