На Филиппинах от тайфуна "Раи" погибли десятки человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

На Филиппинах погибли более 30 человек в результате тихоокеанского тайфуна "Раи", обрушившегося на островное государство два дня назад. Еще десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщили в субботу, 18 декабря власти в городе Суригао, являющемся административным центром провинции Северный Суригао.

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Тем самым 22-й в этом сезоне тайфун стал наиболее смертоносным с начала года, сообщает агентство AFP. Сотни тысяч людей на западе Филиппин были эвакуированы, многие из них до сих пор не могут вернуться в свои дома.

По данным филиппинского ведомства по чрезвычайным ситуациям, в наиболее пострадавших регионах работают более 18 тысяч спасателей. Эпицентром природной катастрофы оказался популярный у туристов остров Сиаргао, относящийся к провинции Северный Суригао, а также север острова Минданао. Во многих районах разрушены коммуникационные сети и линии электропередачи, большое число населенных пунктов затоплены.

Мощный тайфун в конце сезона

"Раи" обрушился на Филиппины 16 декабря — в самом конце сезона тайфунов. В большинстве случаев наиболее сильные из них имеют место с июля по октябрь. Сила ветра достигала 195 километров в час, что соответствует в США урагану категории 5. Во всем мире в среднем случается около пяти аналогичных штормов в год, пишет далее AFP.

18 декабря циклон продолжил путь в направлении Вьетнама. По данным вьетнамского Национального координационного комитета по борьбе с последствиями стихийных бедствий, в регионе объявлено штормовое предупреждение, все службы чрезвычайных ситуаций переведены в состояние повышенной готовности.

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