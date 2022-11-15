На границе с Украиной упали две ракеты: погибли два человека, Польша повысила боеготовность (ДОПОЛНЕНО В 23.50)

В связи с инцидентом близ украинской границы премьер-министр Польши Моравецкий созвал Совет по национальной безопасности и обороне, сообщают польские СМИ. По данным США, на территорию Польши прилетели две ракеты РФ.

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Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер подтвердил, что произошел взрыв, в результате которого погибли два гражданина Польши, сообщает информационное агентство Reuters.

По его словам, Польша повышает боеготовность своих воинских частей и "проверяет, нужно ли нам активизировать 4-ю статью договора НАТО".

4-я статья договора НАТО гласит "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

В польском селе Пшеводув в 5 км от границы с Украиной произошел взрыв, погибли два человека. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщают польские СМИ. В связи с кризисной ситуацией премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал Совет по национальной безопасности и обороне, сообщает Польское радио и ряд других польских СМИ.

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022



Высокопоставленный представитель разведслужбы США сообщил агентству AP, что на территорию члена НАТО Польши прилетели две российские ракеты, убив двух человек. В свою очередь представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что пока не может подтвердить эту информацию, но руководство страны провело экстренное совещание в связи с "кризисной ситуацией".

Госдепартамент США назвал сообщения о возможном ракетном ударе со стороны РФ по территории Польши "невероятно тревожными". Вашингтон работает над разъяснением случившегося и принимает решение о дальнейших мерах, заявил представитель ведомства Ведант Пэйтел. По его словам, Госдепартамент ведет переговоры с рядом партнеров в этой связи и с польским правительством.

НАТО изучает неподтвержденные сообщения о предполагаемом ударе российских ракет в Польше и тесно сотрудничает при этом с властями в Варшаве, заявил представитель альянса в Брюсселе агентству AFP на условиях анонимности.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что обеспокоена сообщениями о взрыве в Польше, унесшем жизни двух человек. "Мои мысли с Польшей, нашим близким союзником и соседом", — написала она в Twitter. Бербок подчеркнула, что Берлин внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с Варшавой.

Президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры. Союзники по НАТО консультируются по инциденту в Польше, все факты должны быть установлены, заявил Столтенберг.

BREAKING:

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022



На место происшествия выехал глава Люблинского воеводства Лех Справка. Причины инцидента на данный момент неясны, заявил представитель Государственной пожарной службы в Хребешуве Марцин Лебедович.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по Польше ударили российские ракеты. "Сегодня произошло и то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше…Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Чем дольше Россия испытывает безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты", — написал он в Telegram.

В тот же день Россия нанесла массированные ракетные удары по многим регионам Украины.