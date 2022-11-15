На границе с Украиной упали ракеты, погибли два человека. МИД Польши: ракеты были российского производства

Во вторник в польском селе Пшеводув неподалеку от границы с Украиной упали две ракеты. В ночь на среду МИД Польши признал, что ракеты были российского производства, но официального утверждения того, что их запустили вооруженные силы России, пока нет. Министерство обороны России отрицает то, что ракеты были российскими.

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"В 15:40 в деревне Пшеводув […] упала ракета российского производства (в оригинале — produkcji rosyjskiej), в результате чего были убиты два гражданина Польской Республики. В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в министерство иностранных дел и потребовал немедленных подробных объяснений", — говорится в заявлении МИД Польши.

Dwie rosyjskie rakiety na terytorium Polski? Miejsce wybuchu przy granicy z Ukrainą pod Hrubieszowem.#włączprawdę #TVRepublika pic.twitter.com/GHz6sXLeQL — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 15, 2022

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер подтвердил, что произошел взрыв, в результате которого погибли два гражданина Польши, сообщает информационное агентство Reuters. По его словам, Польша повышает боеготовность своих воинских частей и "проверяет, нужно ли нам активизировать 4-ю статью договора НАТО".

4-я статья договора НАТО гласит "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

Вскоре после появления первых сообщений о взрывах агентство AP со ссылкой на анонимного представителя разведслужбы США сообщило, что на территории Польши упали две российские ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что по Польше ударили российские ракеты. "Сегодня произошло и то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше…Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Чем дольше Россия испытывает безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, к кому могут достать российские ракеты", — написал он в Telegram.

Госдепартамент США назвал сообщения о возможном ракетном ударе со стороны РФ по территории Польши "невероятно тревожными". Вашингтон работает над разъяснением случившегося и принимает решение о дальнейших мерах, заявил представитель ведомства Ведант Пэйтел. НАТО также изучает неподтвержденные сообщения о предполагаемом ударе российских ракет в Польше и тесно сотрудничает при этом с властями в Варшаве, заявил представитель альянса в Брюсселе агентству AFP на условиях анонимности.

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры с президентом США Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министерство обороны России выступило с официальным заявлением относительно взрывов на территории Польши."Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", — заявили в Минобороны РФ.

Ранее 15 ноября Россия нанесла массированные ракетные удары по многим регионам Украины.