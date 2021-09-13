На гуманитарную помощь Афганистану будет выделено более миллиарда долларов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Страны-доноры обязались выделить более 1 млрд долларов (846 млн евро) на гуманитарную помощь в Афганистане. Такой предварительный итог подвел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 13 сентября, в Женеве на конференции по оказанию экономической поддержки этой стране. Об этом пишет Deutsche Welle.

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По образному выражению главы всемирной организации, государствам - участникам мероприятия удалось совершить "квантовый скачок" в вопросе сбора средств на эти цели.

Генсек ООН: конференция полностью оправдала мои ожидания

"Эта конференция полностью оправдала мои ожидания в плане солидарности с народом Афганистана", - констатировал Гутерриш. При этом он, как передает dpa, не конкретизировал, какая часть этой суммы поступит в ближайшие месяцы по линии ООН, а какая - будет предоставлена позднее в других форматах.

Финансирование призвано не допустить голода в Афганистане и предотвратить коллапс существующих госслужб, уточняет dpa.


Глава МИД ФРГ присутствовал в Женеве лично


Как изначально отмечал заместитель Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, цель встречи заключалась в сборе более чем 600 млн долларов (509 млн евро) на помощь афганскому народу в ближайшие четыре месяца.

В конференции приняли участие около 40 министров. Глава МИД ФРГ Хайко Мас присутствовал в Швейцарии лично. Ряд его коллег по должности участвовали в мероприятии по видеосвязи.

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. Всего, по данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами - США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч мирных жителей.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Афганистан ООН Талибан ФРГ
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