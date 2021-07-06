На Камчатке обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-26

Спасатели обнаружили обломки пропавшего на Камчатке самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. СКР назвал первые версии крушения — неблагоприятные погодные условия, технические неисправности и ошибка пилотирования.

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Обломки самолета обнаружены у поселка Палана, примерно в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии, сообщили в Росавиации. Обломки нашли на расстоянии 3,8 километрах от аэропорта, уточнили в МЧС.

Самолет, предположительно, потерпел крушение, когда заходил на посадку на второй круг.

Санитарная авиация сообщает, что все пассажиры и члены экипажа разбившегося Ан-26 погибли.

В Росавиации отметили, что спасательные работы на месте крушения затруднены из-за особенностей ландшафта. К месту спасатели должны были добираться на вездеходах. Их продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом, заявили в МЧС.

"Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая — замечена в море приблизительно в 4 километрах от побережья", — сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. В поисках принимал участие его противолодочный самолет Ил-38.

В компании, владевшей самолетом, заявили, что борт мог врезаться в береговую скалу, а часть его обломков упала в море.

Как обращали внимание СМИ, в районе катастрофы были непростые метеоусловия и низкая видимость. "Самолет заходил на посадку в ручном режиме при низком визуальном контакте пилотов с сушей. Предположительно, в условиях низкой видимости самолет столкнулся с сопкой, не сумев приземлиться с первого раза", — говорил источник Интерфакса.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил агентству, что считает преждевременным говорить о версиях катастрофы, подчеркнув, что экипаж самолета был опытным. По словам Солодова, тела пассажиров и членов экипажа пока не обнаружены: "Подход туда только с воды катерами. Скорее всего, только завтра мы получим официальное подтверждение [по погибшим]".

Спасатели пока не нашли тел погибших, поиски остановлены с наступлением темноты, продолжатся утром, сообщили РИА Новости в МЧС.

Следственный комитет России (СКР) уже назвал первые версии — неблагоприятные погодные условия, технические неисправности и ошибка пилотирования.

Связь с Ан-26, выполнявшим рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, была потеряна во вторник утром. Как сообщали в МЧС, на борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая двух детей. Среди пассажиров была в том числе глава поселка Палана Ольга Мохирева.

Палана — поселок городского типа, административный центр Корякского округа (в прошлом — отдельного региона России).

Пропавший Ан-26 принадлежал "Камчатскому авиационному предприятию". Гендиректор предприятия Алексей Храбров заявлял Интерфаксу, что самолет был технически исправен. По данным СМИ, он эксплуатировался с 1982 года.