На Камчатке пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту

Транспортный самолет Ан-26, который совершает полет над Камчаткой, перестал выходить на связь, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На борту самолета находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа. "Прервалась связь с Ан-26 "Камчатского авиационного предприятия", направлявшегося из Петропавловска в поселок Палана. Судно посадку не совершило. По предварительным данным, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа", — сообщили утром во вторник, 6 июля, российские СМИ со ссылкой на местные власти и источники в спасательных службах.

По одной из версий, самолет разбился из-за ошибки пилота. "Самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации", — сказал один из источников агентству ТАСС. По данным синоптиков, в районе исчезновения самолета наблюдалась сплошная облачность на высоте 300-600 метров, однако осадков и усиления ветра не было.

Для выяснения причин ЧП сформирована правительственная комиссия

По предварительным данным, Ан-26 мог разбиться вблизи угольного разреза на Камчатке. "Уточнен квадрат поиска — это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там", — сообщил источник. Он добавил, что самолет перестал выходить на связь при посадке. Пропавший борт, по словам источника, был технически исправен перед вылетом.

По поручению правительства сформирована комиссия под руководством министра транспорта для выяснения обстоятельств ЧП с Ан-26 на Камчатке. К поискам пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 подключились корабли Тихоокеанского флота.