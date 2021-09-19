На Канарах началась эвакуация из-за извержения вулкана

На юге испанского острова Пальма, входящего в состав Канарского архипелага, началось извержение вулкана. В районе населенного пункта Эль-Пасо на вулканической гряде Кумбре-Вьеха в воскресенье, 19 сентября, был зарегистрирован активный выброс вулканических материалов.

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По данным СМИ, из вулкана Сан-Антонио не менее чем в четырех местах выбрасывались темный и белый дым, пепел, раскаленная лава и куски породы.

Извержение происходит в ненаселенном регионе острова. О пострадавших не сообщается. Вблизи ряда населенных пунктов зафиксированы пожары, связанные с извержением. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и начали эвакуацию маломобильных групп населения. По данным газеты Diario de Canarias, эвакуированы около 300 жителей. На острове Пальма проживает приблизительно 83 тысяч человек.

Началу извержения вулкана предшествовала серия небольших землетрясений. За несколько дней на острове было зафиксировано около 6600 мелких и средних толчков. Магнитуда самого сильного землетрясения составила 4,2. В последний раз извержение вулкана на острове Пальма произошло в 1971 году.