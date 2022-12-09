На кладбище в Вильнюсе убрали скульптуры советских воинов. Сохранить их не помогло даже обращение в ООН
Foto: Delfi.lt/Rinatas Chairulinas

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе больше нет памятника советским воинам. Об этом в четверг вечером сообщил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс, пишет литовский портал Delfi.

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"Теперь чисто. Соберем только заборы и ограждения. Вильнюс был хорош и раньше, но теперь — легче", — написал Шимашюс в Facebook и поблагодарил всех, кто работал. "Давайте еще поработаем, чтобы таких (нынешних оккупантов) не осталось в Украине", — добавил политик.

Во вторник начался демонтаж памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе. Вильнюсское самоуправление планировало демонтировать стелы на Антакальнисском кладбище к 1 ноября, но запланированным работам помешало то, что Комитет ООН по правам человека сообщил о временных мерах защиты, примененных к мемориалу.

В это учреждение обратились лица, представившиеся этническими русскими: Казимерас Юрайтис, Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт. Они пожаловались, что решение Вильнюсского городского самоуправления о демонтаже стел на Антакальнисском кладбище нарушает права их национальных меньшинств и право на уважение частной и семейной жизни. После начала работ мэр столицы Ремигиюс Шимашюс отметил, что разрешение на эти работы выдано самоуправлением и нет необходимости дожидаться отдельных разъяснений от ООН.

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