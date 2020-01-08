На одной из военных баз США в Ираке под обстрелом оказались латвийские военные

Латвийские военные оказались под ракетным обстрелом на одной из военных баз США в Ираке. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Каспарс Галкин в эфире LTV, передает LETA.

Никто из военных не пострадал и сейчас они находятся в безопасности. Галкин подчеркнул, что все служащие на базе были проинформированы о грядущем нападении, поэтому военные были своевременно подготовлены.

Как уже сообщалось, Иран устроил ракетный обстрел двух военных баз США в Ираке. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани. Иранская пресса заявляет, что было выпущено более 30 ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 3 января, когда по приказу президента США Дональда Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани. МИД Ирана считает, что нападение на военные базы в США это мера самообороны.