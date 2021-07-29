На Олимпиаде - суточный максимум заражения коронавирусом
Foto: Pixabay

Заражения наблюдаются как в Олимпийской деревне, так и в остальном Токио. Однако МОК считает, что Игры на инфицировании жителей города не сказываются.

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На Олимпиаде в Токио в четверг, 29 июля, было зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом - причем среди зараженных 3 спортсмена. Об этом в четверг сообщили организаторы Игр. Это абсолютный максимум инфицирования во время Игр, начиная с первого дня измерений - 1 июля. Общее число заражений на Олимпиаде приближается к 200.

Одновременно максимальное число заражений отмечено в Токио: там накануне было зафиксировано 3177 случаев в сутки. В то же время Международный олимпийский комитет не видит связи между Олимпиадой и вспышкой болезни в Токио. По словам представителей организации, не известно ни одного случая передачи вируса от спортсмена или работника на Олимпиаде японскому населению.

Среди немецких спортсменов коронавирус пока выявлен только у велосипедиста Симона Гешке (Simon Geschke). В то же время имена олимпийцев, у которых коронавирус был выявлен 29 июля, пока держат в секрете.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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