На островах Греции прекращают ночную работу бары из-за вспышки коронавируса

Власти Греции в понедельник объявили о новых ограничительных мерах из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом в стране, сообщают европейские СМИ. Меры предполагают запрет на работу с полуночи до 7 утра баров и ресторанов в ряде регионов страны, в том числе на популярных среди туристов островах Миконос, Санторини, Корфу, Крит, Родос, Закинф и Кос.

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Многие из этих туристических направлений известны именно своей оживленной ночной жизнью. Ограничения будут действовать до 23 августа. Они распространяются также на города Салоники, Ларису, Волос и Катерини.

Кроме того, новые меры обязывают всех, кто прилетают в Грецию из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Испании и Швеции иметь при себе справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19.

Для борьбы с распространением коронавируса власти Греции также отменили несколько массовых мероприятий, в том числе запланированную на сентябрь Международную ярмарку в Салониках.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас заявил, что "к сожалению, распространение вируса ускоряется опасными темпами".

В воскресенье в Греции зафиксировали рекордно высокий прирост заболеваний коронавирусом: 203 случая. За все время пандемии в Греции зарегистрировано 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 212 человек скончались.