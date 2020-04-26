На Сааремаа прошла необычная акция протеста против жестких изоляционных мер

На Сааремаа в воскресенье прошла акция протеста против жестких ограничительных мер, действующих на острове, сообщает Err.ee.
По оценке местных активистов, вирус начал отступать, и можно смягчить карантин и требования изоляции, которые на острове гораздо жестче, чем на материковой Эстонии, сообщила "Актуальная камера".
Формат акции протеста был необычным — люди не устраивали больших собраний, а просто выходили на улицу, соблюдая социальную дистанцию, или садились на скамейку перед своим домом.
В 12 часов на центральной площади Курессааре было менее десяти "тихих демонстрантов".
В течение последней недели сааремааские предприниматели неоднократно обращались к правительству с просьбами хотя бы частично снять ограничения на передвижение между островами и материковой Эстонией.