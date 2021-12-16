На саммите ЕС допускают новые ограничения на путешествия

Лидеры стран-участниц Европейского союза в четверг допустили, что этой зимой могут быть введены новые ограничения на путешествия, связанные с необходимостью ограничить распространение нового вида коронавируса "омикрон".

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Лидеры ЕС на саммите пришли к выводу, что необходима дальнейшая координация в борьбе с Covid-19 и что ограничения не должны "непропорционально ограничивать свободу передвижения внутри блока".

Распространение "омикрона" уже привело к возобновлению требования тестироваться на Covid-19 для въезжающих в Ирландию, Грецию и Италию. К удивлению нескольких лидеров ЕС, тесты должны делать и вакцинированные путешественники.

Перед саммитом были очевидны разногласия между лидерами ЕС, и несколько политиков, в том числе премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель, призвали не вводить новые ограничения на поездки. Бетель считает, что такая мера — не решение. Политик также указал, что необходимо учитывать психическое здоровье общества.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что ревакцинация должна быть приоритетом.

Премьер-министр Греции Кирьяк Микотакис, со своей стороны, выступил за тестирование для въезжающих в страну, заявив, что это способ уменьшить распространение вируса во время курортного сезона и выиграть время для ревакцинации.

ЕС старается сохранить единую позицию в отношении борьбы с пандемией. Несмотря на разногласия по поводу ограничений на поездки, лидеры ЕС подчеркнули в своих официальных выводах важность согласования подходов к срокам действия сертификатов Covid-19.

Сертификат Covid-19 удостоверяет, что человек был вакцинирован против Covid-19, переболел или же недавно прошел тест на Covid-19 с отрицательным результатом. На существовании таких сертификатов базируется восстановление свободы передвижения в ЕС после карантинных режимов.

В ЕС сейчас проводится ревакцинация, что может привести к неравноправию в Евросоюзе из-за разных сроков действия сертификатов.

Правительства ряда стран ЕС изменили критерии полной вакцинацию, включив в них бустерную дозу вакцины.

Некий официальный представитель ЕС заявил, что несмотря на дебаты об обязательной вакцинации в нескольких странах ЕС, это не было одним из ключевых вопросов на саммите лидеров ЕС.