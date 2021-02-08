На север Европы обрушились мощные снегопады и сильные ветры

Мощные снегопады обрушились на Германию и Нидерланды. Снегом завалены автобаны, с перебоями работает железная дорога, людей просят без надобности не выходить из дома. Между тем, Францию уже несколько дней заливает дождями.

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Снегопады и гололед вызвали хаос на дорогах Германии



Сильные ветры, снегопады и гололед в северной и центральной Германии привели к транспортному коллапсу, сообщает Deutsche welle. Так, в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Нижняя Саксония в воскресенье, 7 февраля, из-за этих погодных явлений был частично введен запрет на передвижение грузовых автомобилей по автобанам. Мера действует до 12.00 (13.00 по латвийскому времени) 8 февраля.

В городах Бохум, Гельзенкирхен, Мюльхайм-ан-дер-Рур и Эссен в Северном Рейне — Вестфалии наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. А на автобанах в районе Менхенгладбаха гололед вызвал несколько дорожно-транспортных происшествий. Повреждены 6 автомобилей, 9 человек доставлены в больницы, сообщили в полиции. На нескольких автобанах Германии грузовики застряли в снегу.

Железнодорожное сообщение в ФРГ было существенно ограничено 7 февраля. 8 февраля улучшения ситуации не ожидается, предупредил концерн Deutsche Bahn. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер призвал соотечественников по возможности оставаться дома. В нижнесаксонском Ильцене сделал вынужденную остановку поезд, следовавший в направлении Ганновера. Точная причина на момент публикации была неизвестна. Судя по всему, 25 пассажирам пришлось провести ночь в поезде. Добровольцы Германского общества Красного Креста доставили им одеяла, горячую еду и напитки.

В Вуппертале стихия вмешалась в работу подвесной железной дороги. Вагоны не смогли добраться до остановки, шестерых пассажиров освободили с помощью пожарных автовышек.

Во многих районах Баварии 8 февраля из-за снега отменены уроки в школах. Однако это не исключает дистанционных занятий. Толщина снежного покрова на севере федеральной земли в течение ближайших 12 часов может достичь 25 сантиметров, предупредила Немецкая метеорологическая служба (DWD).

Непогода сказалась на работе центра вакцинации против COVID-19 в Зангерхаузене в земле Саксония-Анхальт. Достаточное для процедур число сотрудников может не добраться до работы, объяснили власти. Тех, кто собирался 8 февраля прибыть на прививку, просят согласовать новую дату.

Нидерланды: первая снежная буря за последние 10 лет



Во власти стихии оказались и соседние Нидерланды. Сильные снегопады и снежные бури привели в воскресенье к транспортному коллапсу в Нидерландах — отменяются рейсы в аэропортах, как минимум до понедельника полностью парализовано движение поездов "Нидерландских железных дорог", наблюдаются серьезные проблемы в движении общественного транспорта, cо ссылкой на нидерландское общественное телерадиовещание сообщает Интерфакс.

На сайте "Нидерландских железных дорог" опубликовано объявление: "Из-за установившейся зимней погоды никаких поездов сегодня больше не будет".

Аналогичное объявление опубликовала и служба городского общественного транспорта Амстердама: "Из-за экстремальных погодных условий никакого движения автобусов и трамваев нет". При этом о перспективах возобновления работы транспорта в понедельник не сообщается.

В метеорологической службе Нидерландов между тем сообщают, что нынешняя зимняя непогода, обрушившаяся на страну в ночь на воскресенье, — первая за 10 лет.

"Это первая снежная буря за долгое время. В последний раз такое было в январе 2010 года", — говорится в сообщении метеослужбы, которая объявила красную (максимальную) тревогу на всей территории страны.

По данным метеорологов, при морозе скорость ветра может достигать 90 км/ч.

Удар снежной бури ощущается и в ряде регионов Германии. К непогоде готовятся в Великобритании, в сторону которой направляется холодный фронт.

Угроза сильнейшего затопления и желтое небо над Францией



Миллионы жителей Франции, Швейцарии и Испании провели субботу под желто-оранжевым небом. Облака необычного цвета принес в Европу циклон из Африки — сильный сухой ветер сирокко поднял на высоту пыль из пустыни Сахара, сообщает euronews.com. Как свидетельствуют данные европейской программы космического наблюдения "Коперник", после Франции пылевое облако стало смещаться на восток — через Италию и Мальту к Балканам, Греции и странам восточного Средиземноморья.

Пустынная пыль, которую в Европу принесли ветра сирокко, постепенно оседает на землю, оставляя характерные следы, в частности, на снегу. Горнолыжные склоны в такие дни сравнивают с барханами.

В свою очередь, на юге Франции может быть введен режим "природного бедствия". Об этом заявили в правительстве страны. Уровень реки Шаранты продолжает подниматься, и пика затоплений там ожидают в понедельник. В департаментах по берегам Гаронны говорят о сильнейших за 40 лет наводнениях.

При этом проливные дожди не прекращаются уже несколько дней по всей Франции. "Оранжевый" уровень опасности наводнений сохраняется в девяти регионах, в том числе к северу от Парижа.

Нарушено сообщение и связь, эвакуированы сотни человек — в том числе более 90 заключенных одной из тюрем.