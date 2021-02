На Сицилии извергается вулкан Этна (фото, видео)

Во вторник днем на Сицилии началось извержение вулкана Этна. Из-за этого остановлена работа аэропорта в городе Катания.

Этна считается самым активным и крупным из действующих вулканов в Европе. Высота вулкана — 3328 метров.

Повышение активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии во вторник, 16 февраля, с 16:10 по местному времени (17:10 по рижскому). Установлено, что причиной извержения стал подземный толчок ниже юго-восточного кратера на глубине около трех километров.

#Etna erupting this evening in #Sicily video by a family friend pic.twitter.com/2lY16kiOUO