На Сицилии извергается вулкан Этна (фото, видео)
Foto: AP/Scanpix/LETA

Во вторник днем на Сицилии началось извержение вулкана Этна. Из-за этого остановлена работа аэропорта в городе Катания.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Этна считается самым активным и крупным из действующих вулканов в Европе. Высота вулкана — 3328 метров.

Повышение активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии во вторник, 16 февраля, с 16:10 по местному времени (17:10 по рижскому). Установлено, что причиной извержения стал подземный толчок ниже юго-восточного кратера на глубине около трех километров.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Италия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
147 500€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
400€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Vārnu iela, Centrs, Rīga,
450€
Talsu nov.,
178 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Ezera iela, Dagdas nov.,
35 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Engures nov.,
800€
Ādažu nov.,
455 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€