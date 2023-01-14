На территорию Молдовы упали обломки ракеты
Foto: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

МВД Молдовы сообщило о падении обломков ракеты на территории страны. По данным ведомства, обломки были обнаружены в районе приграничного села Ларга в Бричанском районе на границе с Украиной.

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"После массированных бомбардировок Украины Россией патруль пограничной полиции обнаружил сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга остатки ракеты, выпущенной в результате российских воздушных ударов по Украине", — говорится в сообщении.

МВД Молдовы отметило, что это третий случай падения обломков ракет после обстрелов украинских территорий Россией. Предыдущие случаи были 5 декабря и 31 октября.

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