На Украине начался жесткий локдаун

На Украине начал действовать жесткий карантин, который продлится до 24 января. Решение о введении строгих ограничительных мер было принято еще в начале декабря 2020 года на заседании правительства.

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Кафе, бары и рестораны закрылись для посетителей, но продолжают работать навынос и на доставку. Рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения также не работают, массовые мероприятия запрещены. На период карантина закрыты школы и вузы, однако работают детские сады.

Продолжают работу продуктовые магазины, банки, аптеки и почтовые отделения. Парикмахерские и салоны красоты также смогут принимать посетителей, однако только по предварительной записи. Работа общественного транспорта ограничена не будет.

Ранее на одном из брифингов глава Минздрава Украины Максим Степанов объяснил необходимость таких мер попыткой сдержать распространение коронавируса на фоне заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, пик которых ожидается в конце января — начале февраля. По словам министра, ограничения должны снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Первый карантин в целях борьбы с COVID-19 Украина ввела минувшей весной. Тогда в стране были закрыты рестораны и кафе, непродовольственные магазины, а учащиеся переведены на дистанционное обучение. Кроме того, были закрыты границы с иностранными государствами и авиасообщение, прекращена работа метро, отменены межобластные перевозки. С конца весны ограничения постепенно смягчались.

С середины ноября властями был введен так называемый карантин выходного дня. Ограничения, аналогичные мартовским (за исключением работы транспорта и авиаперевозок), действовали только в выходные.

Правительство решило не продлевать эти меры в декабре в связи с улучшением эпидобстановки, однако уже с середины месяца число заразившихся коронавирусом и умерших в стране стало увеличиваться.

С декабря на Украине действуют ограничения "оранжевой зоны". В частности, запрещаются концерты, спортивные, социальные и другие мероприятия с более чем 20 участниками, за исключением матчей игровых видов спорта, которые проводятся без зрителей. Не работают ночные клубы, хостелы, турбазы, ночью заведения общественного питания могут работать только на доставку. Кроме того, кинотеатры и театры должны быть заполнены не более чем на 50%.

В начале декабря украинское издание ЛIГА поинтересовалось у представителей бизнеса, какой именно локдаун станет для них менее болезненным. Гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital выразил мнение, что минимальный ущерб экономике нанесет локдаун в январе, ведь декабрь — самый активный месяц по розничным продажам и ущерб для малого и среднего бизнеса будет максимальным. Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта высказался о необходимости программы государственной поддержки, которой не было в марте—апреле.