На Украине убит мэр Кривого Рога

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили мертвым на веранде собственного дома в селе Вольное Днепропетровской области. Полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство". Сотрудники органов правопорядка продолжают обыск домовладения и устанавливают свидетелей.

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По предварительным данным, рядом с телом Павлова нашли охотничье ружье. На месте происшествия работают правоохранители.

"Пока непонятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей", — рассказал изданию "Страна" губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, подтвердив гибель мэра.

Павлов стал мэром в декабре 2020 года, победив на выборах в качестве кандидата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Ее сопредседатель Вадим Рабинович также прокомментировал смерть соратника: "Убит мэр Кривого Рога и глава нашей организации ОПЗЖ Костя Павлов!! Как???", — написал он в Facebook.

Рабинович добавил, что не верит в предварительную версию о самоубийстве. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой — в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера — он был веселым, рассказывал о своих планах", — сказал Рабинович.

По сведениям члена партии ОПЗЖ Артема Марчевского, Павлов получил огнестрельное ранение в области груди.



Полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство", сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

"Следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины", — отмечается в сообщении.

По данным полиции, около 16:00 поступило сообщение о том, что тело Павлова с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома. "На месте происшествия находятся руководитель полиции Днепропетровской области Анатолий Щадило, начальник Криворожского районного управления полиции, следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория. Выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата Национальной полиции", — говорится в релизе.

Сотрудники органов правопорядка продолжают обыск домовладения и устанавливают свидетелей.

Президент Украины Владимир Зеленский, который родился в Кривом Роге, заявил в воскресенье, что намерен 16 августа собрать руководителей правоохранительных органов в связи со смертью Константина Павлова и будет держать расследование под личным контролем.

"Завтра послушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога", — написал Зеленский в Telegram-канале. Он отметил, что будет настаивать на регулярных отчетах правоохранителей.