На Украине в полночь начнет действовать "карантин выходного дня"

Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие на Украине, по всей территории страны сегодня действуют ограничения "оранжевой" зоны.

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"Постановление относительно карантина выходного дня вступило в действие. Его результатов (карантина - ИФ) Минздрав ожидает по итогам трех недель. По всей территории Украины сегодня действуют ограничения, характерные для оранжевой зоны. Местные органы ТЭБ и ЧС могут усиливать их до красного уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабмина Олег Немчинов в телеграм-канале.

Он отметил, что религиозные мероприятия регулируются Конституцией. "Мы не можем запретить их проведение без введения чрезвычайного положения. Во время служб должны придерживаться требований по количеству участников, дистанции и использования средств индивидуальной защиты", - подчеркнул Немчинов.

Накануне правительство Украины опубликовало постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".

"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 до 30 ноября 2020 года запрещается...", - говорится в документе с перечислением дополнительных запретов на выходные.

Среди них: запрет на работу общепита, кроме как на вынос или для адресной доставки, работа ТРЦ и других развлекательных учреждений, предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей, спортзалов, фитнес-центров и бассейнов, а также учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Помимо того, магазинам, почте и другим компаниям рекомендуется ввести с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание пожилых граждан и людей с инвалидностью.