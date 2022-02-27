На Украине в результате атаки уничтожен самый большой в мире самолет АН-225
Foto: DELFI

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен АН-225 "Мрия", сообщает украинский портал unian.ua.

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Информацию о самолете в своем Telegram-канале выложили "Госсвязи Украины". В ведомстве отметили, что такую информацию Радио Свобода сообщили два информированных источника на предприятии "Антонов". Ее также подтвердил мэр города Буча.

"Есть информация, что в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия", - говорится в сообщении.

Позже в "Укроборонроме" подтвердили факт уничтожения самолета.

"Российские кафиры уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор", - говорится в сообщении.

На воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.

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