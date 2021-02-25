На Украине заблокировали РБК, LiveJournal и еще более 400 сайтов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на Украине, потребовала от провайдеров заблокировать 426 сайтов, включая РБК, сервис GitHub и LiveJournal. Решение принято после просьбы Национальной полиции Украины, которую рассмотрел суд, сообщает портал РБК со ссылкой на сообщение Национальной комиссии.

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Блокировка производится на основании решения Голосеевского районного суда, соответствующее письмо было направлено в комиссию Следственным отделом Голосеевского управления полиции Национальной полиции Украины.

Помимо РБК, в списке сайтов, которые должны заблокировать провайдеры, есть и другие популярные ресурсы: "Живой Журнал" (LiveJournal), один из крупнейших в мире веб-сервисов для хостинга ИT-проектов и их совместной разработки GitHub, сервис по сбору статистики Telegram Tgstat.ru, портал "Банки.ру", сайт российского адвокатского бюро Pen&Paper, а также новостные порталы России и Украины "Аргументы Неделi", Vlasti.net, Zaxid Media, DneprNews и другие.

Помимо сайтов, зарегистрированных в доменных зонах России (.ru) и Украины (.ua), под блокировку попали сайты с доменами Германии (.de), Италии (.it) и Израиля (.il). Кроме новостных и информационных порталов в список попали форумы, посвященные криптовалютам, сайты по сбору компромата на политиков и бизнесменов и порталы компаний.

В МВД Украины блокировку сайтов назвали "беспределом". Решение суда о блокировке более 400 сайтов будет пересмотрено, поскольку оно является незаконным, заявил порталу "РБК Украина" замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

"Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором", — сказал замминистра.

По его словам, заявление в суд подал некий гражданин, который утверждал, что на этих сайтах размещается порочащая его информация. В результате судья решил наложить блокировку на 426 сайтов, посчитав их "орудием преступления", сообщил Геращенко.

С 2017 года на Украине заблокированы российские соцсети, в том числе "Вконтакте", "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса". Срок действия ограничений заканчивался в мае 2020 года, но президент Украины Владимир Зеленский продлил их на три года.