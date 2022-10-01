На Вильнюсском кладбище уберут мемориал советским воинам

В Литве муниципальная компания Grinda объявляла упрощенный конкурс по закупке услуги демонтажа стелы с Антакальнисского кладбища в Вильнюсе. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

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Победителем конкурса по демонтажу мемориала советским воинам на кладбище в Вильнюсе стало ЗАО Vilniaus BDT.

По словам представителя Вильнюсского муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса, на заседании 5 октября будет решаться вопрос перенятия памятника в ведение муниципалитета.

"Сейчас формально это имущество государства, поэтому муниципалитет не мог демонтировать памятники. О начале демонтажа мы сообщим отдельно, однако завершение конкурса означает, что шесть стел демонтируют до конца ноября, как и планировалось прежде", – сказал Грубинскас.

Демонтировать стелы с изображением шести советских воинов времен Второй мировой войны с Антакальнисского кладбища горсовет Вильнюса единогласно решил еще в июне. Перед этим скульптуры вычеркнули из списка охраняемых объектов Вильнюса.

"Для демонтажа стел надо обеспечить подъезд к ним, поэтому будет оборудована дорога для техники. Если памятные доски на мемориале будут этому мешать, их временно демонтируют, а потом вернут на место", – указал глава Вильнюсского муниципалитета.