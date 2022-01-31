На выборах в Португалии социалисты получили абсолютное большинство

Правящая Социалистическая партия Португалии (PS), которую возглавляет 60-летний премьер-министр страны Антониу Кошта, набрала абсолютное большинство голосов на досрочных парламентских выборах. По результатам подсчета 99% бюллетеней, обнародованным в ночь на понедельник, 31 января, социалисты получили по меньшей мере 117 мандатов из 230.

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По последним данным, за партию Кошты проголосовали 41,7 процента избирателей. Крупнейшая оппозиционная сила — Социал-демократическая партия (PSD) — получает 29,3 процента голосов. Третье место с 7,15% голосов заняла праворадикальная партия "Chega" ("Хватит!").

На прошлых парламентских выборах в Португалии партия Кошты получила 36,3 процента голосов и 108 из 230 мандатов в Собрании республики. В начале ноября 2021 года президент Марселу Ребелу ди Соуза объявил о проведении досрочных выборов после того, как парламент отклонил проект бюджета правительства меньшинства.