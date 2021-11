На юге Англии два поезда столкнулись в туннеле

При столкновении двух поездов в туннеле Фишертон, расположенном между городами Андовер и Солсбери, в графстве Уилтшир на юге Англии, в воскресенье, 31 октября, пострадали свыше десяти человек.

По сообщению пресс-службы полиции, в результате инцидента никто не погиб, однако несколько человек, в том числе машинист одного из поездов, были доставлены в больницу.

We are currently responding to an incident at Fisherton Tunnel, Salisbury. Officers were called at 6.46pm this evening following reports a train derailed.

We are on scene alongside paramedics and the fire brigade. Further updates will be shared here. pic.twitter.com/oUGY0VttRh