На юге Германии неизвестный застрелил нескольких человек

По информации Focus Online, в результате стрельбы в городе Рот-ам-Зе погибли шесть человек. Задержан подозреваемый.

На юге Германии неизвестный открыл стрельбу по прохожим. В результате инцидента в населенном пункте Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг в пятницу, 24 января, есть раненые и, "по всей видимости", погибшие, сообщила местная полиция. Задержан подозреваемый, продолжается крупномасштабная полицейская операция.

По первым данным, речь идет о преступлении, совершенном в связи с семейными раздорами. Информации о наличии возможных сообщников у предполагаемого преступника на данный момент у полиции не имеется.

Издание Focus Online сообщило о шести погибших.