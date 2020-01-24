На юге Германии неизвестный застрелил нескольких человек

По информации Focus Online, в результате стрельбы в городе Рот-ам-Зе погибли шесть человек. Задержан подозреваемый.
На юге Германии неизвестный открыл стрельбу по прохожим. В результате инцидента в населенном пункте Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг в пятницу, 24 января, есть раненые и, "по всей видимости", погибшие, сообщила местная полиция. Задержан подозреваемый, продолжается крупномасштабная полицейская операция.
По первым данным, речь идет о преступлении, совершенном в связи с семейными раздорами. Информации о наличии возможных сообщников у предполагаемого преступника на данный момент у полиции не имеется.
Издание Focus Online сообщило о шести погибших.
⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️— Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020
Die Polizei und die Rettungdienste sind derzeit mit starken Kräften in #RotAmSee im Einsatz. pic.twitter.com/j6Fb0fHH15