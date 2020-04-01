На юге Италии растет напряжение - многие остались без доходов, накопления подходят к концу

Если в начале карантина итальянцы играли и пели на балконах со словами “всё будет в порядке”, то сейчас пение затихло и в стране, особенно на юге Италии растет социальное напряжение, передает британское издание The Guardian. С начала марта Италия находится на карантине - из-за разрастающейся эпидемии коронавируса люди могут выходить из дома только по крайней необходимости.

Неапольский священник Сальваторе Мелуссо говорит, что “люди сейчас напуганы - не столько вирусом, сколько нищетой. Многие остались без работы и голодны. Теперь здесь длинные очереди в продуктовые банки”.

Напряжение разрастается в беднейших регионах юга - Кампаниа, Калабриа, Сицилия и Пуглия. У людей кончаются деньги и еда. Поступают сообщения, что владельцев маленьких магазинов заставляют отдавать еду бесплатно, а полиция патрулирует супермаркеты, чтобы предотвратить кражи. Самозанятые и работники, чьи контракты не подразумевают социальных гарантий, остались без доходов, а многие малые предприятия могут не возобновить работу.

Ограничительные меры, вероятно, будут продлены, по крайней мере, до Пасхи и это затрагивает более 3,3 миллиона итальянцев, работавших в теневой экономике. Более миллиона из них живут в бедных регионах юга Италии.

Профессор политики Луисского университета Рима Джованни Орсина указал, что это лишь приблизительное число занятых в теневой экономике. “В то же время существенное число людей живет день за днем на случайных заработках. Ещё есть много владельцев магазинов и самозанятых профессионалов, имеющих небольшие запасы, которые закончатся, если они ещё дольше будут в изоляции”, - указал Орсина.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выделил муниципалитетам 4,3 миллиарда евро из фонда солидарности и дополнительные 400 миллионов на продуктовые талоны. Однако градоначальники заявили, что этого недостаточно.

“Этого абсолютно недостаточно, - говорит Салво Поглиезе, мэр Катании, - Мы ожидаем больше, и я надеюсь, что правительство найдет способ. Ситуация крайне деликатная, так как существенная часть населения не имеет никаких доходов. Те, кто раньше жил достойно, оказались в затруднительном положении.”

Проблема в том, что если правительство хочет, чтобы самоуправления на эти деньги покормили людей, то у них не останется денег ни на что другое, объяснил Орсина. А 400 миллионов разделенные на все самоуправления это “орешки”, указал политолог:

“Итальянцы сейчас пойдут к [мэрам] просить деньги, которые [город] дать не может.”

Помимо прочего, появились признаки, что преступные организации эксплуатируют возникшую ситуацию. Например, полиция расследует деятельность Facebook группы “Национальная революция”, в которой подбивают людей грабить супермаркеты. Группу создали люди, до карантина зарабатывавшие на грабеже домов и магазинов, журналистам The Guardian рассказал источник антитеррористическом командовании итальянской полиции. Сейчас, когда в стране вступили в силу жесткие ограничения, эти люди столкнулись со сложностями.

Мэр Палермо Леолуса Орландо попросил правительство выделить “доход на выживание” для самых бедных жителей, опасаясь, что преступные группировки могут ппобудить их к насилию. Помимо прочего, растущей бедностью может воспользоваться мафия, чтобы заманивать людей в их организации. “Преступные организации имеют много денег и люди могут в итоге начать работать на них, а когда это начнется, они не смогут вернуться”, - объяснил Орсина.

В то же время налоги на малый бизнес были едва отложены, но не упразднены. Это значит, что владельцы фирм должны будут найти деньги на их уплату позже, даже несмотря на то, что во время карантина они лишились дохода. Тогда как те, кто может использовать финансовую поддержку, вынуждены иметь дело с удушающей бюрократией.