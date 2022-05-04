На журналиста Александра Невзорова завели уголовное дело о "военных фейках", сообщает Следственный комитет России. Поводом стали публикации об обстреле роддома в Мариуполе. Ранее стало известно по меньшей мере о семи уголовных делах, возбужденных по этой новой статье УК, принятой после начала российского вторжения в Украину. Один человек впервые по ней был арестован, рассказывает BBC/

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В действиях Невзорова "усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), говорится в пресс-релизе СКР.

Ранее было известно о семи уголовных делах по новой статье УК РФ, вступившей в силу 4 марта после начала российского вторжения в Украину.

По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в "Инстаграме" (соцсеть была накануне запрещена в России как экстремистская) и в YouTube "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле" российской армией роддома в Мариуполе.

"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений", - сказано в пресс-релизе.

Из него также следует, что следствие устанавливает местонахождения Невзорова "с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий". Где сейчас находится Невзоров, неизвестно, но 18 марта он был в Израиле. В своем телеграм-канале он перепостил новость о возбуждении уголовного дела, а в среду опубликовал в "Твиттере" обращение к главе СКР Александру Бастрыкину.

В частности, он обратил внимание на то, что уголовная статья о "военных фейках", по его мнению, противоречит 29 статье Конституции России о свободе мысли и слова.

Есть фото и видео с разрушенным роддомом в Мариуполе, напомнил также Невзоров: "Вся мировая пресса оказалась единодушной в оценке это трагедии".