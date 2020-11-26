На звероводческой ферме в Литве коронавирусом заболели норки

Коронавирус выявоен у норок на звероводческой ферме в Йонавском районе Литвы, информировала в четверг BNS Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

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"После того, как на ферме начался внезапный норок, взяли пробы. После проведения анализов установлено, что норки были заражены этим инфекционным заболеванием", — сказала BNS представитель ГПВС Юргита Савицкайте.

По словам председателя Литовской ассоциации пушного звероводства, главы хозяйства Vilkijos ukis Чесловаса Таллат-Келпши, коронавирус выявлен на норочьей ферме в Йонавском районе, которая принадлежит предприятию Danmink. Главный акционер последнего — Vilkijos ukis.