На звероводческой ферме в Литве коронавирусом заболели норки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Коронавирус выявоен у норок на звероводческой ферме в Йонавском районе Литвы, информировала в четверг BNS Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"После того, как на ферме начался внезапный норок, взяли пробы. После проведения анализов установлено, что норки были заражены этим инфекционным заболеванием", — сказала BNS представитель ГПВС Юргита Савицкайте.

По словам председателя Литовской ассоциации пушного звероводства, главы хозяйства Vilkijos ukis Чесловаса Таллат-Келпши, коронавирус выявлен на норочьей ферме в Йонавском районе, которая принадлежит предприятию Danmink. Главный акционер последнего — Vilkijos ukis.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта