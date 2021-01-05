Нацгвардия Украины разработает доктрину по принципам НАТО
Foto: Reuters/Scanpix

В Национальной гвардии Украины начинают работу над доктриной, совместимой с концепциями НАТО. Об этом в понедельник, 4 января, сообщается в аккаунте украинского министерства внутренних дел в Facebook.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В разработке доктрины Нацгвардии будут помогать коллеги из США и Канады. Один из американских советников Гари Квош отметил, что доктрина "определяет роль и место органов военного управления, командиров (начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем".

"Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам по вопросам обороны и безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров", — добавил Квош.

В июне 2020 года НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей. Украина стала шестым таким партнером Североатлантического альянса, наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией. Программа расширенных возможностей является частью инициативы НАТО по усилению оперативной совместимости войск ее стран-участниц с силами альянса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle

Tags

НАТО США Украина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Новогодние подарки каждому: 50 идей на любой вкус