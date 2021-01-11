Начались первые поставки вакцины Moderna в страны ЕС

Бельгия, Германия, Нидерланды и Франция получили первые партии доз американской вакцины Moderna против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в понедельник бельгийские СМИ.

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В публикациях не уточняется, в каком количестве осуществлены первые поставки вакцины Moderna.

Европейское агентство лекарственных средств в минувшую среду рекомендовало применение этой вакцины для борьбы против COVID-19 в Евросоюзе.

"Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить выпуск на рынок вакцины Moderna для предотвращения коронавирусной инфекции COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет", - говорилось в сообщении, опубликованном в твиттере агентства.

В тот же день Европейская комиссия (ЕК) одобрила коммерческое использование вакцины Moderna в Евросоюзе.

"С вакциной Moderna, теперь уже второй разрешенной в ЕС, мы будем иметь 160 млн дополнительных доз. И еще поступят другие вакцины. Европа обеспечила до двух миллиардов доз потенциальных вакцин против COVID-19. У нас больше, чем достаточно, безопасных и эффективных вакцин, чтобы защитить всех европейцев", - заявила по этому случаю председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

До этого ЕК уже дала разрешение на вакцину BioNTech/Pfizer, контракт по которой предусматривал 300 млн доз. Однако в минувшую пятницу фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС приобрести дополнительно 200 млн доз вакцины компаний BioNTech и Pfizer с возможностью приобретения еще 100 млн.

"Мы уже располагаем 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. И хорошая новость в том, что мы договорились с этим предприятием изменить контракт в сторону увеличения, и с этим новым контрактом мы сможем получить еще 300 млн дополнительных доз вакцины BioNTech/Pfizer", - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.