Начальник Литовской погранохраны: Россия может организовать приток нелегальных мигрантов в восточные страны ЕС

Россия в отместку за санкции, наложенные из-за за вторжения в Украину, может организовать наплыв нелегальных мигрантов в восточные государства-члены Европейского Союза, предупредил в среду глава Государственной пограничной службы Литвы, генерал Рустам Любаев.

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"Есть вероятность того, что Российская Федерация может предпринять гибридные меры против ЕС в контексте таких невиданных санкций", — заявил Любаев, добавив, что речь идет не только о Литве, а обо всей северной границе с севера до Польши или даже Словакии.

"Это одна из возможностей — Россия может предпринять те же действия, что и режим в Беларуси в прошлом году, чтобы повлиять на принципиальную позицию Евросоюза и его государств-членов", — сказал Любаев.

В рамках продолжительной гибридной атаки режима Лукашенко с весны прошлого года предпринимались попытки отправить через границу тысячи нелегальных иммигрантов в Литву, Польшу, Латвию. Большинство этих мигрантов прибыли в Беларусь в качестве туристов из Ирака или Африки. Литовские пограничники замечают уже некоторое время тенденцию: нелегальные мигранты, которые сейчас пытаюсь пересечь границу, прибыли в Беларусь не из этих стран и не из Турции, а из России.

"Таких попыток пока немного, но мы фиксируем их все больше и больше", — сказал Любаев.

"Это может стать началом новой тенденции", — отметил генерал.

Глава погранслужбы Литвы заявил, что не хочет прогнозировать поток нелегальных мигрантов в будущем, но признал, что "общая ситуация не очень оптимистична".

"Учитывая, что новые рычаги будут направлены против Российской Федерации и Беларуси, оба режима в любой момент могут попытаться снова атаковать (..), используя нелегальную миграцию в качестве оружия", — сказал Любаев.

С 3 августа прошлого года, когда по приказу министра внутренних дел Литвы Агнес Билотайте пограничники начали принудительно возвращать нелегальных мигрантов, в прошлом году было предотвращено 8100 попыток пересечения границы в несанкционированных местах, а в этом году -1346 раз попыток. С начала прошлого года в Литве было задержано более 4200 нелегальных мигрантов.

С приходом весны литовские пограничники чаще фиксируют попытки нелегального въезда в страну через белорусскую границу, но в последние дни их стало меньше. Латвийские пограничники не фиксируют таких попыток уже восьмой день подряд. Известно, что 56 мигрантов пытались пересечь польскую границу.