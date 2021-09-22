Начальники генштабов США и России провели встречу в Финляндии

На переговорах обсуждалось снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Целый ряд военных учений России и Запада привели к усилению напряженности в отношениях между сторонами.

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На фоне нового усиления напряженности в отношениях между Россией и США начальники генеральных штабов двух стран провели переговоры в Финляндии. В ходе встречи в среду, 22 сентября, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли "обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности", — сообщили в Минобороны РФ, отметив, что встреча "носила конструктивный характер".

Переговоры проходили в резиденции правительства Финляндии в городе Вантаа в 40 км к северу от Хельсинки. Встреча состоялась вскоре после поспешного вывода из Афганистана войск США и их союзников на фоне прихода к власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан". Россия возложила на США долю ответственности за ситуацию в Афганистане после вывода западных войск. Москва опасается вторжения талибов в республики Центральной Азии, усиления джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и расширения наркоторговли.

В последнее время отношения между Россией и США вновь обострились из-за целого ряда военных учений двух сторон. В Беларуси в сентябре прошли крупнейшие учения белорусских и российских вооруженных сил с участием 200 тысяч военнослужащих. В настоящее время на западе Украины проходят учения "Объединенные усилия-2021" с участием США и других стран НАТО. В них задействовано около 12,5 тысячи военнослужащих и более 600 единиц военной техники. Учения продлятся до 30 сентября.