Начался суд над 100-летним нацистом. Он участвовал в убийстве 3 518 заключенных концлагеря

Йозеф С. был охранником концентрационного лагеря в Заксенхаузене под Берлином и был соучастником убийства 3 518 заключенных, сообщает Associated Press. Это самый старый человек, когда-либо судимый за преступления нацистской эпохи.

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Йозеф С. обвиняется в соучастии в расстреле советских военнопленных и убийстве других людей в газовых камерах.

Обвиняемый, названный Йозефом С. в соответствии с немецкими законами о неприкосновенности частной жизни, доставлен в специально оборудованный спортивный зал в тюрьме в Бранденбурге-на-Гавеле. Здесь в условиях строгой безопасности начался судебный процесс.

Адвокат обвиняемого Стефан Уотеркамп сообщил суду, что его подзащитный отказывается от комментариев.

По словам общественного прокурора, подсудимый поддерживал убийства сознательно — по крайней мере добросовестно выполняя охранную службу, которая была частью режима.

Пособников нацистских преступлений начали судить только в последние годы — прецедентом стало осуждение бывшего охранника СС Джона Демьянюка. Прежде требовалось доказать прямое участие в убийствах, пишет BBC.

Йозефу С был 21 год, года он стал охранником в Заксенхаузен. Решено, что почти 101-летний подсудимый достаточно здоров, чтобы проводить в суде до двух с половиной часов в день. Судебный процесс продлится до января.