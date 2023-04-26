Над Балтийским морем перехвачены три российских самолета
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Истребители Германии и Великобритании перехватили три российских самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Истребители Eurofighter перехватили два самолета Су-27 и один Ил-20, которые "вновь летели без транспондеров", сообщили ВВС Германии в своем микроблоге в Twitter в среду, 26 апреля.

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У стран Балтии Эстонии, Латвии и Литвы нет собственной боевой авиации, поэтому безопасность их воздушного пространства с 2004 года обеспечивают силы НАТО. С этой целью союзники по альянсу по очереди перебрасывают в страны Балтии свои самолеты и персонал.

В начале апреля бундесвер по истечении восьмимесячного периода передал по ротации миссию НАТО по обеспечению безопасности воздушного пространства над Балтией Великобритании. До конца апреля Германия продолжит оказывать поддержку Великобритании, а в начале мая начнется переброска немецких самолетов обратно в ФРГ.

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