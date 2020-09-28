"Находка, которая меняет все": паром Estonia получил сильный удар от неустановленного объекта

"Эстония, Финляндия и Швеция договорились, что в случае появления о крушении парома "Estonia" новой важной информации, о которой ранее не сообщалась, Эстония, Финляндия и Швеция совместно оценят эту новую информацию, говорится в совместном заявлении в понедельник, 28 сентября.

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В документальном фильме Discovery Network о катастрофе пассажирского парома "Estonia" в 1994 году приводятся новые снятые под водой видеокадры, на которых видно повреждение в корпусе, сообщает rus.delfi.ee.

Шведский кинорежиссер Хенрик Эвертссон погрузился с подводным роботом к остову затонувшего парома "Estonia" и обнаружил повреждения корпуса судна, о которых раньше не упоминалось. На опубликованных кадрах видно, что на боковой части парома имеется большая вмятина и дыра высотой в четыре и шириной в 1,2 метров. Из опубликованного материала неясно, когда образовались повреждения: до или после катастрофы.

Премьера документального фильма "Эстония": находка, которая меняет все" состоится сегодня вечером. Через весь сериал красной нитью проходит мысль, что крушению парома способствовал неустановленный объект, который столкнулся с паромом снаружи и пробил дыру в корпусе.

Эксперт в области морского дела Йорген Амдал сказал скандинавским СМИ, что эта дыра, вне всякого сомнения, поспособствовала тому, что паром затонул. "Нельзя исключать, что это повреждение сыграло свою роль", — сказал он изданию Aftonbladet. Как отмечает Aftonbladet, опубликованные в газете фотографии подтверждают теорию, которая до этого постоянно отвергалась властями: в корпусе была пробоина, которая привела к быстрому затоплению и дело не только в отрыве носового визора.

Чтобы ответить на вопрос, как и когда был поврежден корпус, документалисты привлекли ряд экспертов, которые опровергли теорию о том, что дыра могла возникнуть в результате взрыва. Большинство экспертов считают, что повреждение произошло под воздействием внешней силы, очень большого объекта, который ударился о паром, пробил корпус и повредил стальные балки.

По официальной версии паром Estonia затонул из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна.

Многие очевидцы однако не согласны с выводами официального отчета о расследовании, поскольку, по их мнению, процесс описан неправильно.

Эстония, Финляндия и Швеция договорились, что проверка новой информации, представленной в документальном фильме, будет осуществляться в полном соответствии с соглашением 1995 года между Эстонией, Финляндией и Швецией о пассажирском пароме "Estonia". Основная цель этого соглашения — защитить пассажирский паром "Estonia" как место последнего пристанища жертв катастрофы от каких бы то ни было нарушающих покой действий. Наши страны тесно сотрудничают в этом вопросе, и Эстония как государство флага возглавляет этот процесс".